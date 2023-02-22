Mahamadou Souley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Souley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahamadou Souley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mahamadou Souley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mahamadou Souley 18 Şubat 1995 tarihinde Arlit şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Mahamadou Souley Salamoun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mahamadou Souley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mahamadou Souley'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mahamadou Souley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mahamadou Souley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AS SONIDEP
1 Ocak 2021 yılında Katsina Utd.
1 Aralık 2022 yılında Gombe United
Mahamadou Souley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mahamadou Souley şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mahamadou Souley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijer takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.
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