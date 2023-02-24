Mahir Kujundzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahir Kujundzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahir Kujundzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahir Kujundzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahir Kujundzic 23 Temmuz 2002 tarihinde Gracanica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mahir Kujundžić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahir Kujundzic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mahir Kujundzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mahir Kujundzic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahir Kujundzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahir Kujundzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahir Kujundzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahir Kujundzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Gracanica U19

1 Temmuz 2021 yılında Br. Gracanica

Mahir Kujundzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahir Kujundzic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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