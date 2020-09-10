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  3. Mahkeme babası tarafından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

Mahkeme babası tarafından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tolga Yaveşer tarafından 2.5 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Esra Gövem'in annesi tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Efsa'ya annesinin soyadının verilmesini uygun gördü.

Mahkeme babası tarafından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yaklaşık 4,5 yıl önce eski eşi Tolga Yavaşer tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Gövem'in 6 yaşındaki kızı Efsa Derin Yavaşer'in soyadı değişikliğine ilişkin anneannesi Ferda Gövem'in açtığı davada karar çıktı. Minik Efsa Derin, artık annesinin kızlık soyadı olan Gövem'i kullanacak.

Mahkeme babası taarfından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

EFSA'NIN SOYADI ARTIK GÖVEM

Edremit ilçesinde Tolga Yavaşer, 29 Mayıs 2016 tarihinde boşandığı eşi Esra Gövem'i, o dönem 20 aylık olan kızları Efsa Derin'in gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Yavaşer, müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan anneanne Ferda Gövem, torununun babasıyla kişisel ilişkisini kesmek ve nüfus kaydından soyadını sildirmek için Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. 

Mahkeme babası taarfından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

Bugün görülen duruşmadan karar çıktı ve Efsa Derin'in soyadı değişikliğine ilişkin talep kabul edildi. Ancak, minik Efsa Derin'in, cezaevindeki babasıyla kişisel ilişkisinin devamı yönünde karar çıktı. Karar doğrultusunda minik Efsa Derin, artık annesi Esra'nın kızlık soyadı olan Gövem'i kullanacak.

Mahkeme babası taarfından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

"EMSAL OLSUN"

Duruşma sonrası açıklama yapan Ferda Gövem, "Bugün iki ayrı davamız vardı. Biri çocuğumuzun cezaevine gitmemesi, kişisel ilişkinin kesilmesi, diğeri de soyadı değişikliğiyle ilgili. Kişisel ilişkinin kesilmesi davamız reddedildi. Olabilir, kabul ettik. Soyisim davamızda çok şükür, bize ağır gelen o Yavaşer ismi silindi, Gövem olarak kabul edildi. Bu bizim için çok iyi oldu. Gerçekten çok sevindim. O isim bana çok ağır geliyordu. Normalde hukuki işlemlerde de çok zorlanıyorduk. Ayrıca bir örnek teşkil etmesi açısında bu dava benim için gurur duyucu bir durum. En azından kızımın soy ismi olduk artık. Örnek olsun, emsal olsun. Çok sevindirici bizim için" dedi.

Mahkeme babası taarfından annesi öldürülen Efsa'ya annesinin soyadını verdi

 

Berna Akkaya
Editör


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