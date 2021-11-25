Mahkeme kararını duyurdu! Hafter hakkında idam cezası verildi

Mistara'daki Askeri Mahkeme, Halife Hafter'e idam cezası verdi. Konuya ilişkin Misrata Askeri Savcılık Ofisi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2019 yılında Mistara'daki Hava Kuvvetleri Koleji'ne Hafter güçlerine ait uçakla yapılan hava saldırısında Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askerin öldüğü anımsatıldı. Söz konusu saldırıya ilişkin açılan davada Halife Hafter başta olmak üzere ona bağlı güçlerin sözde komutanlarından Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri, Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Ceruşi ve Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'ye idam cezası verildiği ifade edildi.

Öte açıklamada yandan mahkemenin Hafter ve komutanlarının askerlikten ihraç edilmelerine karar verildiği ve haklarında verilen kararın onları sivil haklarından da kalıcı olarak mahrum ettiği bilgisine de yer verildi.