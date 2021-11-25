UEFA Avrupa Ligi: Olympiakos - Fenerbahçe maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiCicaldau sakatlık mı yaşadı? | Alexandru Cicaldau son durumu nasıl?Mahkeme kararını duyurdu! Hafter hakkında idam cezası verildiEnflasyondaki artış ne zaman duracak? AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'tan flaş açıklamaSon dakika | Bakan Koca müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Dünyanın bu alandaki en gelişmişiSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı!AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki bu sözlerle duyurdu: Süresi gelmeden ilan edilecektirUEFA Avrupa Ligi: Galatasaray - Marsilya maçı canlı yayın izle | Exxen canlı yayın izle linkiEuroLeague: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Mahkeme kararını duyurdu! Hafter hakkında idam cezası verildi

Mahkeme kararını duyurdu! Hafter hakkında idam cezası verildi

Libya'nın Misrata kentindeki Askeri Mahkemesi 2019 yılında Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne yapılan saldırıya ilişkin davada .ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e idam cezası verdi.

Mahkeme kararını duyurdu! Hafter hakkında idam cezası verildi

Mistara'daki Askeri Mahkeme, Halife Hafter'e idam cezası verdi. Konuya ilişkin Misrata Askeri Savcılık Ofisi'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2019 yılında Mistara'daki Hava Kuvvetleri Koleji'ne Hafter güçlerine ait uçakla yapılan hava saldırısında Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askerin öldüğü anımsatıldı. Söz konusu saldırıya ilişkin açılan davada Halife Hafter başta olmak üzere ona bağlı güçlerin sözde komutanlarından Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri, Hava Kuvvetleri Komutanı Sakr el-Ceruşi ve Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi'ye idam cezası verildiği ifade edildi.

Öte açıklamada yandan mahkemenin Hafter ve komutanlarının askerlikten ihraç edilmelerine karar verildiği ve haklarında verilen kararın onları sivil haklarından da kalıcı olarak mahrum ettiği bilgisine de yer verildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT