Mahkemeden otogarın İSPARK'a devrine ilişkin yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı İSPARK'a devretmesi yönündeki kararı sonrası, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye 3 gün içinde otogarı tahliye etmeleri için karar gönderdi.

18 Temmuz'da bunun üzerine dernek ve şirket avukatları yürütmenin durdurulması için İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

MAHKEME DAVANIN REDDİNE KARAR VERDİ

Mahkeme yürütmeyi durdurarak dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti. İşlemleri tamamlayan İBB'nin başvurusunu değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından büyükşehir belediyesi aleyhine açılan davanın incelenmeksizin reddine karar verdi. Şirket avukatları 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunabilecek.