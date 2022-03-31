Mahkum bu akşam var mı, yok mu? Mahkum neden yok 31 Mart 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mahkum bu akşam var mı, yok mu? MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Mahkum dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı merak ediliyor. Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı dizinin yayın akışında yeni bölüm olarak belirtilmemesi akıllarda soru işareti bıraktı. Biz de bunun üzerine haberimizde Mahkum neden yok 31 Mart 2022 Perşembe? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik...

MAHKUM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Mahkum dizisinin, 31 Mart Perşembe akşamı 16. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak reyting rekortmeni diziden hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak haber geldi.

Alınan karara göre ilgiyle takip edilen dizi, bu akşam yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

MAHKUM NEDEN YOK 31 MART 2022 PERŞEMBE?

Dizinin neden yayınlanıp yayınlanmayacağına ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı dizi sayfaları, yeni bölüm çekimlerinin yetişmediğini iddia etti.

Buna göre senaryoda bir kaç değişiklik yapılınca sahneler yeniden çekildi ve dizinin yeni bölümü yetişmedi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni bölümün haftaya FOX TV ekranlarında olması bekleniyor...

MAHKUM 15. BÖLÜM ÖZET

Büyük düellonun ortasındayken ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da büyük kaygılar içerisinde kalmasına sebep olur. Köşe bucak aranmalarına rağmen hiçbir yerde izlerine rastlanmaz.

Sözünün çiğnenmesinin öfkesini yaşayan Sinyor, bu meseleyi kökünden bitirmeye kararlıdır. Fırat’ın kalemi çoktan kırılmıştır.