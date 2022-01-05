Mahkum bu hafta var mı, yok mu? Mahkum bugün 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Mahkum bu hafta var mı, yok mu? MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Mahkum bugün 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

MAHKUM BU HAFTA VAR MI, YOK MU? MAHKUM BUGÜN 6 OCAK 2022 PERŞEMBE NEDEN YOK?

Yayın hayatına yeni başlayan FOX TV ekranlarında izleyici karşısına geçen Mahkum dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Son olarak 4. bölümü ekrana gelen dizinin 5. bölümü yılbaşından sonraki hafta olması dolayısıyla 6 Ocak 2022 Perşembe günü izleyici karşısına geçmeyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mahkum dizisinin yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda ekranlara gelmesi bekleniyor. Yeni bölüm tarihi net olarak belli olunca haberde yer alacak.

MAHKUM 4. BÖLÜM

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı’yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat’ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş’ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış’ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış’ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha’nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…