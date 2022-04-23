Mahlas ne demek, TDK'ya göre Mahlas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahlas ne demek? Mahlas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahlas kelimesi. Peki mahlas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahlas nedir, mahlas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHLAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahlas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mahlas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mahlas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Takma ad

