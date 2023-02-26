Mahmoud Kannadil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Kannadil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Kannadil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Kannadil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Kannadil 11 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מחמוד קנאדלי şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Kannadil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Mahmoud Kannadil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Kannadil'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Kannadil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Kannadil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mahmoud Kannadil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Kannadil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bnei Sakhnin

Mahmoud Kannadil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Kannadil şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.