Mahmoud Wahid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahmoud Wahid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahmoud Wahid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahmoud Wahid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahmoud Wahid 19 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمود وحيد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahmoud Wahid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mahmoud Wahid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mahmoud Wahid'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahmoud Wahid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahmoud Wahid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahmoud Wahid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahmoud Wahid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2012 yılında Enppi SC

1 Ocak 2014 yılında T. Beni Suef

30 Haziran 2014 yılında Enppi SC

7 Ocak 2015 yılında El Makasa

1 Ocak 2019 yılında El Ahly

1 Eylül 2022 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mahmoud Wahid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahmoud Wahid şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Mahmoud Wahid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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