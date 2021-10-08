Mahmut Gürler, eşi Melek Gürler'i kızının doğum günü olduğu gün boğarak öldürdü! Katilin soğukkanlılığı kan dondurdu

Alınan bilgilere göre olay İstanbul Fatih'te 10 Şubat günü meydana geldi. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı alan ancak 6 ay sonra barışan Melek Gürler, eşi Mahmut Gürler ise kumar ve ev alma konusunda sorunlar yaşıyordu.

KÖMÜRLÜĞE GÖTÜRÜP BOĞDU

Olay günü çiftin kızlarının doğum günü olduğu gün, Mahmut Gürler, çocuklarına evde oturmalarını söyledikten sonra eşini evlerinin kömürlüğüne götürdü. Burada Melek Gürler'i boğarak öldürdü.

EŞİNİN BİLEZİKLERİNİ DE ALIP İŞE GİTTİ

Daha sonra eşinin 3 bileziğini alarak evden çıkan Gürler işe gitti. Akabinde ise işyerinden yakınlarını arayan Mahmut Gürler, eşine ulaşamadığını söyledi. Eve giden yakınlar genç kadının kömürlükte hareketsiz şekilde yatarken buldular.

GÖZALTINA ALINDI TUTUKLANDI

Melek Gürler'i öldürdüğü belirlenen Mahmut Güler gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, İstanbul Adliyesi 40. Ceza Mahkemesi'nde cinayetten yargılanacak.

"MELEK ABLAMIN BAŞINA GELİP, AH VAH EDİP, SENİ KİM ÖLDÜRDÜ DEYİP, FERYAT ETTİ"

Öte yandan duruşma öncesi Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada," Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" ifadelerini kullandı.

"DOĞUM GÜNÜNDE BABASI, ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ"

"Biz yeğenimin doğum gününe hazırlanırken, Melek ablamın ölüm günü oldu. " diyen Yonca Yıldız, "Emine Nur nasıl unutacak böyle bir acıyı. Doğum gününde babası annesini öldürdü. Oysa bir önceki doğum günlerinde anneleriyle nasıl mutluydu bu çocuklar. Şimdi 10 yaşında Emine Nur ve 3 yaşındaki Nefes'e ben, ablam ve annem annelik ediyoruz. Çocukların hep gözü yaşlı. Annelerini istiyorlar" diye konuştu.

KATİL KOCA, ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN TELEFONU AÇMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Olay gününü yaşananları da anlatan Yonca Yıldız şunları söyledi:

"Mahmut eniştem bizi aradı. 'Melek evde yok. Çocukları evde bırakmış gitmiş' diye. Biz gittik. O da geldi. Kamera görüntülerinde de önce eve koşarak hızlı adımlarla gidiyor. Sonra sakin sakin çıkıyor. Sonra işe gidiyor. Bize 'Melek yok' diye telefon açıyor.' Kızımızın doğum günü belki pasta almaya gitmiştir' diyor."

Kaynak: Sabah