TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Hayrabolu ilçesinin meşhur "Çerkezmüsellim köftesi"nin işletme sahibi Mahmut Yalçın, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalçın, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçkideki AA foto muhabiri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Köfteci Yalçın, yarışmada "haber" kategorisinde Emin Sancar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul'da Dolunay" ve "spor" kategorisinde Burak Akbulut’un "Karatenin ustaları" isimli fotoğraflarına oy verdi.