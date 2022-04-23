Mahra ne demek, TDK'ya göre Mahra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahra ne demek? Mahra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahra kelimesi. Peki mahra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahra nedir, mahra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mahra kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mahra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzüm taşımaya yarayan ağzı geniş, dibi dar tahta kap

