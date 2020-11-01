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  3. Mahsun Kırmızıgül Alişan'ın Adını duyunca röportajı sonlandırdı!

Mahsun Kırmızıgül Alişan'ın Adını duyunca röportajı sonlandırdı!

Ahbap Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye katılan şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Alişan ile ilgili soruları cevapsız bırakıp röportajı sonlandırdı.

Mahsun Kırmızıgül Alişan'ın Adını duyunca röportajı sonlandırdı!

Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay, Covid-19 döneminde zor günler geçiren müzik emekçilerine destek vermek için Ahbap Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye katıldı. Kırmızıgül, yakın dostu Haluk Levent’i övdü. 14 yıl sonra müziğe dönmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, yeni albümünün çıkış tarihini pandemi nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Mustafa Toğaloğlu katıldığı bir programda “Alişan ile Mahsun geçmişte birbirine rakipti” demişti. Kırmızıgül’e geçen aylarda barıştığı Alişan’la ilgili Topaloğlu’nun bu açıklaması hatırlatıldı.

Müzik kariyerine ara verip peş peşe gişe rekortmeni sinema filmlerine imza atan ünlü sanatçı sahneleri özlediğini belirtti. Mahsun Kırmızıgül yeni albümünde müzik tarzında değişikliğin de olacağını ifade etti. Kırmızıgül, artık müzik sektöründe yeni yeteneklerin kendilerini göstereceği arenaların olmadığını savundu.

Ünlü sanatçı İstiklal Marşı’nı okuyamadığı için eleştiri oklarına hedef olan Türkiye Eski Güzeli Şevval Şahin’le ilgili soruyu duyunca röportajı sonlandırdı.

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