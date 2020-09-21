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Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

Mahsun Kırmızıgül ve Alişan yıllar süren küslüğü noktaladı. 20 yıllık küslük, ortak arkadaşları Ozan İçkale'nin araya girmesiyle son buldu. İkili, Alişan'ın ailesiyle yaptığı kazanın ardından barıştı.

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

Alişan ve Mahsun Kırmızıgül barıştı. 20 yıldır küs olan iki ünlü sanatçı Alişan'ın İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda ailesiyle geçirdiği kazanın ardından Mahsun Kırmızıgül'ün ziyaretiyle barıştı.

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu 'Prestij Müzik', şimdinin ünlü isimleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı.

O dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, aynı sahneyi paylaşan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan üçlüsü şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti. 

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga ardından tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre de hiç bir araya gelmedi.

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

MAHSUN KIRMIZIGÜL VE ALİŞAN NEDEN KÜSTÜ?

Alişan yıllar sonra bir  programda küslüklerinin nedenini açıkladı ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü."

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

 İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan ve ailesi, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen ünlü çifti ziyaret edenlerden biri de Mahsun Kırmızıgül olmuş.

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!

Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.

Mahsun Kırmızıgül ile Alişan barıştı!
Fakat Alişan’ın evde olmaması nedeniyle Kırmızıgül ve İçkale evin balkonunda eski dostunu beklemeye başlamış. Bir süre sonra Alişan eve dönüp de balkonda Mahsun Kırmızıgül’ü karşısında görünce şoke olmuş. Eski dostlar balkonda sıkıca birbirlerine sarılmış ve 20 yıllık küslük sona ermiş.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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