Alişan ve Mahsun Kırmızıgül barıştı. 20 yıldır küs olan iki ünlü sanatçı Alişan'ın İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda ailesiyle geçirdiği kazanın ardından Mahsun Kırmızıgül'ün ziyaretiyle barıştı.

Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu 'Prestij Müzik', şimdinin ünlü isimleri Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan’ı zirveye çıkarmıştı.

O dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, aynı sahneyi paylaşan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan üçlüsü şirketin iflasıyla ayrı yollara gitmişti.

Sonrasında ise Mahsun Kırmızıgül ve Alişan büyük bir kavgaya tutuşmuş, magazin programları aracılığıyla birbirleri hakkında iddialarda bulunmuşlardı. Bu kavga ardından tam 20 yıl geçti ve ikili bu süre de hiç bir araya gelmedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL VE ALİŞAN NEDEN KÜSTÜ?

Alişan yıllar sonra bir programda küslüklerinin nedenini açıkladı ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Çok yakın bir arkadaşımızın ortak arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına bana böyle çok soğuk bir merhaba dedi. Sonra babam yanına gitti. Böyle bacak bacak üstüne atıp babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü."

İstanbul’dan İzmir’e giderken otoyolda büyük bir kaza geçiren Alişan ve ailesi, ölümden döndü. Manisa’da geçirdikleri kaza sonrası evlerine geri dönen ünlü çifti ziyaret edenlerden biri de Mahsun Kırmızıgül olmuş.

Ünlü sanatçı, kazayı duyar duymaz ortak dostları olan cemiyetin önde gelen isimlerinden Nadire İçkale’nin oğlu iş insanı Ozan İçkale’nin “böyle günde küslük olmaz” demesiyle, İçkale ile birlikte Alişan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş.



Fakat Alişan’ın evde olmaması nedeniyle Kırmızıgül ve İçkale evin balkonunda eski dostunu beklemeye başlamış. Bir süre sonra Alişan eve dönüp de balkonda Mahsun Kırmızıgül’ü karşısında görünce şoke olmuş. Eski dostlar balkonda sıkıca birbirlerine sarılmış ve 20 yıllık küslük sona ermiş.