Mahsun Kırmızıgül sahnelere geri dönüyor

Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlayacağını söyledi. Hasret gidereceğini belirten Kırmızıgül sahneleri özlediğini de belirtti.

'SAHNEDE OLMAK ÖZLEDİĞİM BİR DUYGUYDU'

2006 yılında çıkardığı ‘Dinle’ albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, “Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz” dedi.

10 MİLYON TL ZARAR ETMİŞTİ

Kırmızıgül son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.

HASRET GİDERECEĞİZ

Sinemadan aradığını bulmayan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor. 2006 yılında çıkardığı 'Dinle' albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" dedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül’ün gerçek adı Abdullah Bazencir’dir. Zaza kökenli Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 tarihinde 22 çocuklu bir ailenin ferdi olarak Diyarbakır'ın Han ilçesinin Vezir köyünde dünyaya geldi. Mahsun, ilkokul çağına gelince, aile Diyarbakır'a göç eder. Diyarbakır'ın Kore Mahallesi'nde geçer çocukluğu.

İlk ve Orta okulları Diyarbakır'da okudu. Babası gittikten sonra eve bakan abisinin iş kazasında ölümünden sonra annesi bir kiremit ocağında çalışmaya başladı, Mahsun Kırmızıgül’de Çiğ köftecide çalıştı, çaycılık yaptı, boyacılık yaptı, kaçak sigara sattı evin geçimine katkıda bulunmak için.

Önce Diyarbakır Karpuz Festivali'nde duyurur adını, sonra düğünlerde türküler söylemeye başlar.

Öz Diyarbakır seyahat şirketinde çalışan Hacı Tahir adlı bir şoför vasıtası ile İstanbul’a doldurduğu bir kaseti gönderir. ‘Güneş Plak’tan plak doldurmak için 1984 yılında İstanbul’a çağırılır. Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nde eğitim görmeye başlar. Ve 1989'da Fatih'te oturan Gölgem Hanım'la evlenir, birkaç yıl sonra ayrılır. Bu evlilikten bir oğlu olur. Yitirdiği ağabeyinin adını verir ona: Mahmut. Ama babasının ona yaptığını yapmaz ve oğlu annesinin yanında kalsa da onu hiç yalnız bırakmaz; özellikle bayram günlerinde.