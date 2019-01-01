Mahsuni Sevimli kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ünlü pehlivanın acı ölümü

Yağlı güreş meydanlarının tanınan ve sevilen pehlivanlarından Mahsuni Sevimli (45) dün İstanbul'da yaptığı inşaatta 13. kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Peki ünlü pehlivan Mahsuni Sevimli kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

ÜNLÜ PEHLİVANIN ACI ÖLÜMÜ

Aynı zamanda müteahhitlik ve inşaat ustalığı yapan Sevimli, dün İstanbul’da yaptığı bir inşaatta, yaklaşık 13 metreden asansör boşluğuna düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Sevimli, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sevimli’nin cenazesi 2 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Cem Evi’nden kaldırılacak.

Aslen Amasyalı olan, yağlı güreşlerde küçük orta küçük boyda başarılar elde eden, çıraklar yetiştiren ve sporculara maddi/manevi destekte bulunan Sevimli’nin vefatı güreş camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

MAHSUNİ SEVİMLİ KİMDİR?

Ünlü yağlı güreş pehlivanı Mahsuni Sevimli 1973 doğumludur. Aslen Amasyalı olan Mahsuni Sevimli, uzun zamandır yağlı güreş pehlivanıydı. Meydanların ünlü pehlivanı Mahsuni Sevim 31 Ocak 2018'de iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Mahsuni Sevimli, devamlı Sivil Toplum Kurumları ve iş adamlarımızın Ata Sporumuz Güreş konusunda duyarsızlıklarından şikayetçiydi. Bununla birlikte Silivri Kavalkı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri En Centilmen Güreşçisi seçilmişti. Aynı zamanda Büyükmandıra belediyesi yağlı güreşleri 3.lük sahibiydi.