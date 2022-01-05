Mahunya ne demek, TDK'ya göre Mahunya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahunya ne demek? Mahunya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahunya kelimesi. Peki mahunya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahunya nedir, mahunya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHUNYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahunya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mahunya kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mahunya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki çeneklilerden, çiçekleri sarı renkte, kokulu ve salkım durumunda olan, köklerinden sarı boya çıkarılan bir süs bitkisi (Mahonia)

