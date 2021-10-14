Mahya Kiremidi ne demek, TDK'ya göre Mahya Kiremidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahya kiremidi ne demek? Mahya kiremidi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahya kiremidi kelimesi. Peki mahya kiremidi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahya kiremidi nedir, mahya kiremidi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHYA KİREMİDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahya kiremidi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mahya kiremidi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çatılarda mahyayı örtmek için dizilen, uzunca ve oluk biçiminde kiremit

