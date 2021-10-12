Mahya Şenliği ne demek, TDK'ya göre Mahya Şenliği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mahya şenliği ne demek? Mahya şenliği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mahya şenliği kelimesi. Peki mahya şenliği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mahya şenliği nedir, mahya şenliği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAHYA ŞENLİĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mahya şenliği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mahya şenliği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Batı Trakya'da et ve pilav yemeğinin topluca yenmesi geleneği

