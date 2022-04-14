Mai ne demek, TDK'ya göre Mai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mai ne demek? Mai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mai kelimesi. Peki mai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mai nedir, mai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mai kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mavi

