Maid Demirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maid Demirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maid Demirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maid Demirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maid Demirovic 16 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Maid Demirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maid Demirovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maid Demirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maid Demirovic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 6 Şubat 2026 tarihinde bitmektedir.

Maid Demirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maid Demirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maid Demirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maid Demirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Buducnost

Maid Demirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maid Demirovic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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