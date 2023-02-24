Maid Jaganjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maid Jaganjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maid Jaganjac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maid Jaganjac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maid Jaganjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maid Jaganjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maid Jaganjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maid Jaganjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maid Jaganjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maid Jaganjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maid Jaganjac 11 Haziran 1992 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maid Jaganjac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Maid Jaganjac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Maid Jaganjac'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maid Jaganjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maid Jaganjac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Maid Jaganjac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maid Jaganjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2011 yılında FK Indjija

1 Ağustos 2012 yılında Velez Mostar

21 Şubat 2013 yılında Sloboda Tuzla

23 Şubat 2014 yılında FK Rad. Lukavac

1 Temmuz 2015 yılında Br. Gracanica

Maid Jaganjac kimdir

Maid Jaganjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maid Jaganjac şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Maid Jaganjac nereli

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