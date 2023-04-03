Maik Prinsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maik Prinsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maik Prinsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maik Prinsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maik Prinsen {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maik Prinsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maik Prinsen'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maik Prinsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maik Prinsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Utrecht Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Maik Prinsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maik Prinsen şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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