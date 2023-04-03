Maiky De La Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maiky De La Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maiky De La Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maiky De La Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maiky De La Cruz 13 Ağustos 2004 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Maiky Jordan de la Cruz Borja şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maiky De La Cruz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kancha Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Maiky De La Cruz'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Maiky De La Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maiky De La Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Ağustos 2020 yılında Atlético Kin

31 Aralık 2020 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2021 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2022 yılında LDU Quito U20

17 Ağustos 2022 yılında Stade Reims B

Maiky De La Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maiky De La Cruz şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

LDU Quito (-2016), CD América de Quito (2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.