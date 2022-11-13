Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru

Budizm'e göre gerçek ve sağlıklı bir aşkın olmazsa olmaz 4 unsurunu sizin için hazırladık...

İrem Yıldız
Editör
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Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru 1

MAİTRİ

Budizm'e göre aşkın 4 unsurundan ilki "maitri"dir. Maitri, sevdiğimiz kişinin hayatına mutluluk getirmek, onun mutlu olmasını sağlamaktır. Maitri, mutluluk getirme isteğini içimizde barındırmaktan ziyade, bu konuda becerikli olmaktır aslında. Temelde doğru ve güzel sevmek, anlayışlı olmak var. Çünkü herkes sevdiği insanı mutlu etmeyi ister ama onu istemeden üzer. Bunun için temel gereksinim, güzel huylara beceriye ve anlama yeteneğine sahip olmaktır. Bunlara sahip olunmadığı takdirde sevilen kişiyi mutlu etmek neredeyse imkansız kabul edilir.

Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru 2

KARUNA

Gerçek bir aşkın olmaz olmaz ikinci unsuru ise "karuna" yani merhamet ve şefkattir.Buradaki ince nokta ise yine, birine iyi gelmeye çalışmanın, merhamet ve şefkat göstermenin yine istekten ziyade becerisine sahip olmaktır. Çünkü birine iyi gelebilmek, o insanın yaralarını keşfetmek ve merhem olmak için bu istek dışında yeteneğine de sahip olmak gerekir. Sevilen kişinin hikayesini öğrenmek, çözümlemek ve onun iyisiyle kötüsüyle her anında yanında olmak gerçek aşkın bir göstergesidir.

Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru 3

MUDİTA

Buzdizm'e göre aşkın dört unsurundan üçüncüsü "mudita" yani neşedir.Eğer ki sevdiğiniz kişiye karşı, yaşadığınız ilişkinin içinde neşeli hissetmiyorsanız o aşk gerçek bir aşk değildir. Ağlıyorsanız, kalbinizde hüzün barındırıyorsanız sağlıklı bir ilişki içerisinde değilsinizdir. Yani neşeniz yoksa aşk da gerçek değildir.

Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru 4

UPEKSHA

Aşkın dört unsurunun sonuncusu ise "upeksha"dır. Yani özgürlüktür.Budizm'e göre gerçek aşk, seven iki insanın özgür hissetmesidir. Gerçek aşk özgür hissettirendir. Yani bunaltan, köşeye sıkıştıran, iki arada bir derede bırakan aşk gerçek aşk değildir. Aşkın olmazsa olmazı özgürlüktür..

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