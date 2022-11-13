Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru

KARUNA

Gerçek bir aşkın olmaz olmaz ikinci unsuru ise "karuna" yani merhamet ve şefkattir.Buradaki ince nokta ise yine, birine iyi gelmeye çalışmanın, merhamet ve şefkat göstermenin yine istekten ziyade becerisine sahip olmaktır. Çünkü birine iyi gelebilmek, o insanın yaralarını keşfetmek ve merhem olmak için bu istek dışında yeteneğine de sahip olmak gerekir. Sevilen kişinin hikayesini öğrenmek, çözümlemek ve onun iyisiyle kötüsüyle her anında yanında olmak gerçek aşkın bir göstergesidir.