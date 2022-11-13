Maitri, Karuna, Mudita ve Upeksha... İşte Budizm'e göre gerçek bir aşkın olmaz olmaz 4 unsuru
Budizm'e göre gerçek ve sağlıklı bir aşkın olmazsa olmaz 4 unsurunu sizin için hazırladık...
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