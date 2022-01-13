Makabil ne demek, TDK'ya göre Makabil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makabil ne demek? Makabil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makabil kelimesi. Peki makabil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makabil nedir, makabil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKABİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makabil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Makabil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre makabil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin öncesi, geçmişi



MAKABİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- makabline şamil

