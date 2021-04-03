Makam Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Makam Şoförü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kamu ve özel kurumlarda, makam aracını kullanarak, hizmetinde olduğu kişi/kişilerin şehir içi ve dışı ulaşımının zamanında ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan kişidir.

Makam Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Makam Şoförü Maaşları

Makam Şoförü maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir En düşük maaşı 3.260 -TL, En yüksek ise 6.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makam Şoförü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Makam Şoförü Ne İş Yapar?

Makam Şoförü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aracın genel kontrolünü yapmak,

b) Arabanın yakıt durumuna göre yakıt ikmali yapmak,

c) Arabanın yağ değişim zamanlarını takip etmek,

d) Lastiklerin hava basıncını kontrol etmek,

e) Transfer edilecek kişi / kişileri karşılamak,

f) Aracın kapısını açmak, İniş binişlerde yardımcı olmak, bagajları almak,

g) Gidilecek yer, yol, konusunda bilgi edinmek,

h) Uygun park yerlerinde beklemek,

i) Gerekli hallerde kişi/ kişileri gidecekleri yere araçla götürmek,

j) Emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek,

k) Yol işaret ve işaretçilerine dikkat etmek,

l) Hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymak,

m) Tutulması gereken kayıtları tutmak, belgeleri hazırlamak,

n) Araçta bulunması gerekli olan yasal evrak ve avadanlıkları bulundurmak,

o) Aracın periyodik bakımlarının, zamanında yapılmasını sağlamak,

p) Aracın temiz ve düzenli olmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makam Şoförü Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleridir.

Makam Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makam Şoförü mesleğinin meslek kodu 8322.06 olarak belirlenmiştir

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