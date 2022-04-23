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Makastar ne demek, TDK'ya göre Makastar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Makastar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Makastar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Makastar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Makastar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Makastar ne demek, TDK'ya göre Makastar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makastar ne demek? Makastar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makastar kelimesi. Peki makastar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makastar nedir, makastar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MAKASTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makastar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Makastar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre makastar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, iş dağıtımını yapan usta, makasçı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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