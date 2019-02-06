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Makedonya NATO üyesi oldu

Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı. Kaynak Yeniçağ: Makedonya NATO üyesi oldu

Makedonya NATO üyesi oldu

Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü Belçika'nın başkenti Brüksel'de imzalandı. 
Kaynak Yeniçağ: Makedonya NATO üyesi oldu 


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