Makferlan ne demek, TDK'ya göre Makferlan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makferlan ne demek? Makferlan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makferlan kelimesi. Peki makferlan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makferlan nedir, makferlan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKFERLAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makferlan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Makferlan kelimesi (Mc kökenlidir.

TDK'ya göre makferlan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto

