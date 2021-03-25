Makine Bakım Onarım Teknisyeni ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar?

Makine Bakım Onarım Teknisyeni ve Onarımcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, Makine Bakım Onarım Teknisyeni ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tezgâh kurulumunu yapan, tezgâhların bakım kataloglarını inceleyerek arıza tespitini yapan, arızalı parçayı onaran ya da yenisi ile değiştiren tezgâh ve makinelerin periyodik bakımlarını yapan, nitelikli kişidir.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar?

Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Makine Bakım Onarımcısı maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Makine Bakım Onarımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Makine Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Onarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Bu mesleği icra etmek isteyenlerin ortaöğretim yani lise ve dengi okullarından mezun olmaları gerekmektedir.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Onarımcısı Ne İş Yapar?

Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Makine Bakım Onarımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sistemi çalışır durumda tutmak,

b) Makinelerin periyodik bakımını yapmak,

c) Arıza tespiti yapmak,

d) Onarım yapmak,

e) Makine yerleşimi yapmak,

f) Makine montajı yapmak,

g) Meslekî gelişim ve sanayicilere rehberlik yapmak,

h) Temel tesviye işlemleri yapmak,

i) Elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak,

j) Hidrolik-Pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak,

k) Gerektiğinde bakım ve onarım için aparat tasarımı yaparak uygulamak,

l) Sistemi işletmeye almak,

m) Bakım kataloğunu incelemek,

n) İş organizasyonu ve planlama yapmak,

o) İş güvenliği kurallarına uymaktır.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Onarımcısı Meslek Ana Grubu:

Mesleğin ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarından oluşmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları meslek alt ana grubunu oluşturmaktadır.

Meslek Grubu :

Meslek grubu olarak Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri arasında yer almaktadır.

Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Onarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı mesleğinin meslek kodu 3115.74 olarak belirlenmiştir

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