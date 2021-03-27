Makine Bakımcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Makine Bakımcı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşyerindeki karmaşık olmayan makina, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını ve rutin arızaların onarımlarını gerçekleştiren kişidir.

Makine Bakımcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Bakımcı Maaşları

Makine Bakımcı maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük Makine Bakımcı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Bakımcı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlk öğretim düzeyi eğitim bu meslek için yeterlidir.

Makine Bakımcı Ne İş Yapar?

Makine Bakımcı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Bakım, onarım ve kurulum işlemlerinden önce hazırlıkları tamamlamak

g) Makinalar ile ilgili bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

h) Makinaların parça değişimini gerçekleştirmek

i) Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirmek

j) Makina ayarlarını yapmak

k) Makinalar ile ilgili rutin onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek

l) Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

m) Son kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Bakımcı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar alt ana grubu oluşturur.

Meslek Grubu:

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar meslek grubudur.

Makine Bakımcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Bakımcı mesleğinin meslek kodu 7233.43 olarak belirlenmiştir

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