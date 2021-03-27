Makine Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Makine Montajcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı, kalite yönetim sistemi ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak, çalışma yerini düzenleyen, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makineyi oluşturan ünite ve parçaları iş emirlerine ve montaj talimatlarına göre birleştiren, montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve uygunsuzlukları gideren, ölçü ve ayar aletleri ile test eden ve sonuçları raporlayan kişidir.

Makine Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Montajcısı Maaşları

Makine Montajcısı maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Montajcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

Makine Montajcısı Ne İş Yapar?

Makine Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışma esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

e) Takım ve aparatları hazırlamak

f) Montaja uygun takım ve aparatları tespit etmek

g) Takım ve aparatların çalışabilirliğini kontrol etmek

h) Montaj yapılacak ünite ve parçaları belirlemek, montaja hazır hale getirmek

i) Montaj yapılacak ünite ve parçaların varlığını ve uygunluğunu denetlemek

j) Montaj işlemini gerçekleştirmek

k) Montajı yapılacak ünite ve parçanın konumlanmasını sağlamak

l) Montajı yapılacak parçanın ve ünitenin sabitlenmesini sağlamak

m) Montaj işlemini kontrol etmek ve sonuçları raporlamak

n) Ölçme, test ve kontrol işlemlerini yapmak

o) Hataları ortadan kaldırmak

p) Raporlama yapmak

q) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Makine Montajcısı Meslek Ana Grubu:

Meslek Ana Grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Montajcılar alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Meslek grubu Montajcılardır.

Makine Montajcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Montajcısı mesleğinin meslek kodu 8211.23 olarak belirlenmiştir

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