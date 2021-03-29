Makine Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Mühendisi Maaşları, İş İlanları

Makine Mühendisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Makine Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makine mühendisi çeşitli tipte makine motorlu araç ve diğer mekanik teçhizat ve parçaların projelerini yapan, bunların imal, tesis, tadil, işletme ve tamirlerini planlayan ve nezaret işlerini yürüten kişidir.

Makine Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Mühendisi Maaşları

Makine Mühendisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Makine Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makine Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Makine Mühendisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Lisans mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Makine Mühendisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her türlü motor , kazan, pompa, türbin, vantilatör ve buhar makine kısımları gibi kuvvet kısımları ve teçhizatını ihtiva eden buhar makine teçhizatı, tazyik motorları, hidrolik teçhizatı, malzeme bakım teçhizatı, ölçme aletleri, yağlayıcılar, küçük takımlar ve makineleri ihtiva eden sınai makine ve teçhizatı, ev ve sınai ısıtma, sınai muamele ısıtması, motor kısmı ısıtması, akaryakıt yakma teçhizatı, ısıtma havalandırma ve soğutma teçhizatının projelerini yapıp imal tesis ve işletilmesi ile bakım ve onarımlarına nezaret etmek,

b) Gerekli mekanik araçların tipini, muhammen bedelini ve imalat için mevcut imkanları tespit etmek,

c) İmalatın detaylarını gösteren projeleri ve matematik işlemlerini yapıp, şartnameleri hazırlamak,

d) İmalat metotlarını tasarlayıp üretimin teknik safhasına nezaret etmek,

e) Mekanik teçhizatın tesis, bakım ve tamiri ile emniyet ve verim bakımından şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmek,

f) Makine Mühendisliğinin imalat, tesis veya tamir safhalarından herhangi birine ait proje , plan veya nezaret işlerinde ihtisası bulunabilir ve bu suretle ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları meslek gurubunda yer alır.

Makine Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2144.06 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Makine Mühendisi maaşlarına ek sizlerde Makine Mühendisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.