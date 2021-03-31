Makine Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanları

Makine Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bir makinenin ve ilgili donanımın parçalarını, yapım resmine uygun olarak, elle veya takım tezgahlarından yararlanarak yapan, birleştiren, makineyi çalıştıran, bozulduğunda onaran, gerektiğinde makine parçalarının yapım resmini ve detaylarını çizen kişidir.

Makine Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Makine Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Makine Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.150 - TL’dir. En düşük maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makine Teknolojisi Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Makine Teknolojisi Teknisyeni Ne İş Yapar?

Makine Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her türlü makinenin bakım ve onarımını yapmak,

b) Birden fazla sayıda parçanın birleştirilmesi ile meydana gelen ürünün, yapım resimlerini ve özelliklerini incelemek, verilen talimatlara göre birleştirme (montaj) ve parçalara ayırma (demontaj) işlemlerini yapmak,

c) Montaj sırasında ortaya çıkan hatalı parça ve yarı işlenmiş parçaları ayırır, kalite kontrolünü yapmak,

d) Gerektiğinde montaj hattına, malzeme, hammadde ve yarı işlenmiş ürünü taşımak,

e) Montaj işlemi sırasında ölçüleri hesaplar ve işlemin sırasını planlamak,

f) Montaj işlemlerinde işlenmesi gereken metal parçaların istenilen ölçülerde olması için gerekli ölçüm işlemlerini yaparak kesmek ve biçim vermek,

g) Metal parçaların ısıl işlem (sertleştirme) işlerini yapmak, bağlantı yerlerini ve çatlakları lehimlemek veya kaynak yapmak,

h) Üretilen makine elemanlarının (parçalarının) çeşitli ölçü aletleri ile kontrolünü yapmak,

i) Montaj işlemi tamamlanan makine parçasının veya makinenin çalışmasını izlemek, test etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getiri

Makine Teknolojisi Teknisyeni Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Makine Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makine Teknolojisi Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3115.08 olarak belirlenmiştir

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