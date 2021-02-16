Makineci (Dikiş) Maaşı Ne Kadar? 2021 Makineci (Dikiş) Maaşları, Makineci (Dikiş) İş İlanları

Makineci (Dikiş) görev tanımı nedir, Makineci (Dikiş) ne iş yapar, Makineci (Dikiş) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Makineci (Dikiş) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Makineci (Dikiş) Tanımı; Belli bir desen ve şekilde kesimi yapılmış kumaş, deri, kürk vb. parçaların dikiş makinesi ile birleştirilmesi (dikilmesi) işlemini yapan kişidir.

Makineci (Dikiş) Maaşı Ne Kadar? 2021 Makineci (Dikiş) Maaşları

Makineci (Dikiş) maaşı ortalama aylık 3500 - TL'dir. En düşük Makineci (Dikiş) maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 4000 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Makineci (Dikiş) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Makineci (Dikiş) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar

Makineci (Dikiş) Ne İş Yapar?

a) Dikim yapılacak parçaya göre makineyi seçmek,

b) Makineyi iğne, iplik, dikim çeşidine göre dikişe hazırlamak,

c) Parçaların renk, şekil ve kesim özelliklerine göre iplik ve dikiş çeşidini seçerek dikimini yapmak,

d) Dikimi yapılan parçaların overlok işlemini yapmak,

e) Dikimi yapılan parça üzerine makine ile yapılması istenilen desen, şekil, parça ilavesi vb. işlemlerini yapmak,

f) Dikilen, tamir edilen parçaları kontrol etmek, varsa hatalarını düzeltmek,

g) Makinenin günlük bakımını yapma,

Makineci (Dikiş) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Makineci (Dikiş) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Makineci (Dikiş) mesleğinin meslek kodu 8153.11 olarak belirlenmiştir

Meslek tanımı: Dokuma Hazır Giyimde Model Makinacı, kalıbı hazırlanmış ürünün belli bir süre içerisinde, model resmi veya teknik föy doğrultusunda, model ve malzeme özelliğine göre dikiş tekniklerini uygulayan, modelhanedeki bütün malzeme ve ekipmanları kullanarak numune üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Dokuma Hazır Giyimde Model Makinacı, numune üretimini gerçekleştirebilmek için; konu yetkilisi ile işi belirler, teknik föyü inceleyerek iş organizasyonu ve dikiş tekniğine göre makina bakım ve hazırlığını yapar. Dokuma hazır giyim numunesinin model resmi veya teknik föy doğrultusunda model ve malzeme özelliğine göre dikiş tekniklerini uygulayarak numune dikimini yapar. Dikiş özellikleri seri üretime uygun değil ise gerekli birimlere bilgi verir ve gerekirse alternatif çözüm üretir. Numunenin kumaş ve dikiş özelliğine göre ara ve son ütüsünü, ara ve son kalite kontrolünü çalıştığı işletmenin yapısına göre yapar veya yapılmasını sağlar.

Makineci (Dikiş) Çalışma Ortamı ve Koşulları

Dokuma Hazır Giyimde model makinacının çalışma ortamı; yeterli büyüklükte, aydınlık ve işin icrası için eksiksiz teknik malzeme ile donatılmış olmalıdır. Bu alanda çalışanlar görevlerini diğer çalışanlarla işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütmek durumunda oldukları için koordineli bir yapı içinde çalışmalıdır.

Makineci (Dikiş) Mesleğe ilişkin Diğer Gereklilikler

Mesleki yeteneğinin olması, grup çalışmasına yatkın olması, bedensel engelli ve renk körü olmaması mesleğinin icrasını kolaylaştıracaktır.

Makineci (Dikiş) Bilgi ve Beceriler

1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. Beden ölçüleri bilgisi 3. Dikim bilgisi 4. Đşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 5. Kalıp ölçüleri bilgisi 6. Malzeme bilgisi 7. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi 8. Mesleki kalıp bilgisi 9. Mesleki matematik bilgisi 10. Mesleki terim bilgisi 11. Meslekteki teknolojiye ilişkin bilgi 12. Renk bilgisi 13. Süsleme bilgisi 14. Ürün bilgisi 15. El becerisi 16. El-göz koordinasyon becerisi 17. Đkna yeteneği 18. Karar verme yeteneği 19. Öğrenme ve öğretme yeteneği 20. Problem çözme yeteneği 21. Görsel algıya sahip olma 22. Organizasyon becerisine sahip olma

Makineci (Dikiş) Tutum ve Davranışlar

1. Anlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak 2. Takım çalışmasına yatkın olmak 3. El becerisine sahip olmak 4. Gözlem yapma yeteneğine sahip olmak 5. Organizasyon yeteneğine sahip olmak 6. Zamanı iyi kullanmak 7. Karar verme yeteneğine sahip olmak 8. Đletişim yeteneğine sahip olmak 9. Dinleme yeteneğine sahip olmak 10. Dikkatli olmak

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