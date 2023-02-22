Makis Giannikoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Makis Giannikoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Makis Giannikoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Makis Giannikoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Makis Giannikoglou 25 Mart 1993 tarihinde Kavala şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Makis Giannikoglou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WoS yapmaktadır. Makis Giannikoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Makis Giannikoglou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Makis Giannikoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Makis Giannikoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Makis Giannikoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Makis Giannikoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Omonia Lefkoşa

30 Ağustos 2013 yılında AO Kavala

26 Temmuz 2014 yılında AS Fokikos

1 Ocak 2015 yılında Iraklis

10 Ağustos 2017 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2019 yılında PAS Giannina

14 Şubat 2021 yılında Suduva

1 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Makis Giannikoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Makis Giannikoglou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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