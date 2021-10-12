Makromolekül ne demek, TDK'ya göre Makromolekül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Makromolekül ne demek? Makromolekül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi makromolekül kelimesi. Peki makromolekül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre makromolekül nedir, makromolekül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKROMOLEKÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Makromolekül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Makromolekül kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre makromolekül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül

