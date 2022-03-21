Maksi ne demek, TDK'ya göre Maksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Maksi ne demek? Maksi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi maksi kelimesi. Peki maksi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre maksi nedir, maksi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAKSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Maksi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Maksi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre maksi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun

- Maksi etek



MAKSİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- maksi etek

