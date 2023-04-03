Maksim Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Gavrilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Gavrilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Gavrilov 22 Temmuz 2003 tarihinde Ryazan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гаврилов Максим Дмитриевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Gavrilov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Maksim Gavrilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Gavrilov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Gavrilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Gavrilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Gavrilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Gavrilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Akademia Loko

1 Temmuz 2021 yılında Loko Moskau II

22 Şubat 2022 yılında Khimki II

1 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

Maksim Gavrilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Gavrilov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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