Maksim Grechkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Grechkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Grechkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Grechkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Grechkin 4 Mart 1996 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsrail,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da מקסים גרצ'קין şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Grechkin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Maksim Grechkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Grechkin'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Grechkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Grechkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Grechkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Grechkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2016 yılında M. Tel Aviv

21 Ocak 2016 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2016 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2016 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2017 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2018 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

5 Ağustos 2020 yılında Zorya Luhansk

8 Şubat 2021 yılında B. Jerusalem

11 Şubat 2021 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2021 yılında B. Jerusalem

Maksim Grechkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Grechkin şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Grechkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail takımında 24 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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