Maksim Gussev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Gussev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Gussev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Gussev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Gussev 20 Temmuz 1994 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Gussev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Gussev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Gussev'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Gussev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Gussev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Gussev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Gussev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında TJK Legion

1 Ocak 2013 yılında FC Flora

13 Mart 2019 yılında Kokkolan PV

7 Ağustos 2019 yılında FC Flora

8 Ağustos 2019 yılında MYPA

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

19 Ocak 2020 yılında TJK Legion

15 Temmuz 2021 yılında Kalju FC

Maksim Gussev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Gussev şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maksim Gussev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Trans Narva, FC Puuma, TJK Legion (-2010)

Estonya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

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