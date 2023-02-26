Maksim Gussev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Gussev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Gussev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Gussev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maksim Gussev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Gussev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksim Gussev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Gussev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Gussev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Gussev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Gussev 20 Temmuz 1994 tarihinde Narva şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Gussev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Gussev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Gussev'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Gussev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Gussev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksim Gussev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Gussev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında TJK Legion

1 Ocak 2013 yılında FC Flora

13 Mart 2019 yılında Kokkolan PV

7 Ağustos 2019 yılında FC Flora

8 Ağustos 2019 yılında MYPA

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

19 Ocak 2020 yılında TJK Legion

15 Temmuz 2021 yılında Kalju FC

Maksim Gussev kimdir

Maksim Gussev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Gussev şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Trans Narva, FC Puuma, TJK Legion (-2010)

Maksim Gussev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U23 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maksim Gussev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vano Chargeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vano Chargeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egert Naruson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egert Naruson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cyrille Tchamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrille Tchamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Kukharev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Kukharev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi