Maksim Ofitserov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Ofitserov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Maksim Ofitserov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksim Ofitserov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.