Maksim Ofitserov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Ofitserov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Ofitserov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Maksim Ofitserov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Maksim Ofitserov 8 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Офицеров Максим Викторович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Maksim Ofitserov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Ofitserov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Maksim Ofitserov'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Maksim Ofitserov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Maksim Ofitserov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Spartak II
Maksim Ofitserov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Maksim Ofitserov şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.
Maksim Ofitserov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Rusya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
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