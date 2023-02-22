Maksym Maksymenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Maksymenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Maksymenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maksym Maksymenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maksym Maksymenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Maksymenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maksym Maksymenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Maksymenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksym Maksymenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksym Maksymenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksym Maksymenko 28 Mayıs 1990 tarihinde Kramatorsk, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Максименко Максим Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksym Maksymenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICG 1983 est. yapmaktadır. Maksym Maksymenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Maksym Maksymenko'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksym Maksymenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksym Maksymenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Maksym Maksymenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksym Maksymenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2009 yılında Krymteplytsya

1 Eylül 2009 yılında Shakhtar 3

1 Temmuz 2010 yılında FC Tiraspol

1 Temmuz 2013 yılında Stal Alchevsk

1 Mart 2015 yılında Spartaks

2 Mart 2016 yılında Desna

4 Temmuz 2017 yılında Kolos Kovalivka

19 Ocak 2021 yılında AE Larisa

Maksym Maksymenko kimdir

Maksym Maksymenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksym Maksymenko şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Maksym Maksymenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Maksym Maksymenko nereli

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