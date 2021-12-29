Makyajı, kıyafeti kadar sözleri de iddialı! Merve Boluğur kimseden onay beklemediğini açıkladı! "Lady Gaga, Rihanna..."

Bir süredir müzik çalışmalarına yoğunlaşan ve yaptığı şarkısına klip çekmeye hazırlanan Merve Boluğur, müzik camiasından kimseden onay beklemediğini söyleyerek, "Ben kendimi onaylıyorum" ifadelerini kullandı.

"FARKLI MAKYAJLARI SEVİYORUM"

Makyajı hakkında konuşan Boluğur, "Ben böyle farklı makyajları çok seviyorum, kendimde yenilik görmeyi. Yeni yıl makyajı diyebiliriz. Daha bunun yurt dışında örneği var bunun, Lady Gaga ve Rihanna hep böyle yenilik katıyorlar hayatlarına işleriyle bağlantılı olarak. Ben de seviyorum insanların karşısına rengarenk yeni bir Merve olarak çıkmayı." şeklinde konuştu.

"MUTLUYUM"

Oyuncu bir süredir yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Erkan Şen hakkında, "Bana gerçekten çok değer veren bir adam, fazla konuşmayı değil yaşamayı seviyorum. Mutluyum, mutluluğum daim olsun giderek katlanarak artsın. Birincisi bu, ikincisi projelerimle ilintili isteklerim olur inşallah. Hatta oldu diyebiliriz." dedi.

"BENİ SAHNELERDE GÖREBİLİRSİNİZ"

Oyuncu, "Müzik camiası sizi kolay kabullenecek mi?" sorusuna ise "Ben kendimi onaylıyorum. Kendime kendimden onay ve destek veriyorum tabii bu yolda yanımda olacak insanlar var. Gerisi bende, ben kendim mutluluğum için bu işi yapıyorum. Beni büyük ihtimal sahnelerde de görebilirsiniz" diye iddialı bir yanıt verdi.