Aras Bulut İynemli instagram hesabında ne paylaştı? Aras Bulut İynemli kimdir?

İynemli Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa “ Bu öpücüğün anlamı: ‘hazırlık bitti, hazırsın demek. Canım Ebruşum” notunu düştü.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında İstanbul’da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, “Çukur” dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.



Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Diziler

Çukur / Yamaç / 2017-

İçerde / Umut, Mert / 2016 – 2017

Maral: En Güzel Hikayem / Sarp Altan / 2015

Muhteşem Yüzyıl / Şehzade Bayezid / 2013 – 2014

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Mete Akarsu / 2010 – 2013

Arka Sokaklar / Şeref / 2009

Aras Bulut İynemli’nin Oynadığı Filmler

Pek Yakında / Konuk Oyuncu / 2014

Mahmut ile Meryem / Mahmut / 2013

Tamam Mıyız? / İhsan / 2013