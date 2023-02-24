Mal Januzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mal Januzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mal Januzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mal Januzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.