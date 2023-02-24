Mal Januzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mal Januzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mal Januzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mal Januzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mal Januzi 5 Mayıs 2004 tarihinde Ohrid şehrinde doğmuştur. Kuzey Makedonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mal Januzi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 10 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Mal Januzi'nin FK Partizani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mal Januzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mal Januzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Aralık 2022 yılında FK Partizani
Mal Januzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mal Januzi şuan FK Partizani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Football Republic (01/2019-2020), Akademia e Futbollit (2020-2021), FK Partizani Tiranë (2021-)
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