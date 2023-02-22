Mal Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mal Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mal Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mal Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mal Smith 8 Nisan 2001 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Malachy Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mal Smith Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mal Smith'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mal Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mal Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mal Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mal Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Glentoran U20

1 Temmuz 2019 yılında Glentoran

30 Ocak 2022 yılında Ballymena

31 Mayıs 2022 yılında Glentoran

Mal Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mal Smith şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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