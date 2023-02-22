Malachi Ohawuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malachi Ohawuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malachi Ohawuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Malachi Ohawuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Malachi Ohawuma 20 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Malachi Ohawuma Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sanali Management yapmaktadır. Malachi Ohawuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Malachi Ohawuma'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Malachi Ohawuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Malachi Ohawuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Rivers United
Malachi Ohawuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Malachi Ohawuma şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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