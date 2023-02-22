Malachi Ohawuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malachi Ohawuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Malachi Ohawuma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malachi Ohawuma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.